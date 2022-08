House of the Dragon: rivelata la sequenza dei titoli di testa (Di martedì 30 agosto 2022) Il secondo episodio di House of the Dragon svela finalmente i nostalgici titoli di testa che contengono alcuni rimandi molto noti ai fan de il trono di spade. Dopo aver introdotto il suo primo episodio senza i tradizionali titoli di testa, House of the Dragon ha rivelato la sua sequenza di apertura sfoggiando un tema familiare che i fan di lunga data saranno felici di ascoltare di nuovo. I co-creatori Ryan Condal e Miguel Sapochni hanno spiegato a ET di aver deciso di rinunciare a una sequenza di apertura nel primo episodio di House of the Dragon come "scelta creativa per raccontare la storia". In quanto tale, l'episodio si è aperto introducendo subito la storia della serie. Tuttavia, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Il secondo episodio diof thesvela finalmente i nostalgicidiche contengono alcuni rimandi molto noti ai fan de il trono di spade. Dopo aver introdotto il suo primo episodio senza i tradizionalidiof theha rivelato la suadi apertura sfoggiando un tema familiare che i fan di lunga data saranno felici di ascoltare di nuovo. I co-creatori Ryan Condal e Miguel Sapochni hanno spiegato a ET di aver deciso di rinunciare a unadi apertura nel primo episodio diof thecome "scelta creativa per raccontare la storia". In quanto tale, l'episodio si è aperto introducendo subito la storia della serie. Tuttavia, ...

