Giochi tossici | l’update di Riot Games per porre freno al fenomeno – in cosa consiste?

Leggi su esports247

(Di martedì 30 agosto 2022) Troppi comportamentinei suoihanno spintoa prendere provvedimenti. Le lamentele delle community dei varisi sono fatte sempre più insistenti e puntano il dito proprio con i comportamenti negativi, indicati appunto come. Tra questi atteggiamenti c’è quello di interrompere il gioco non partecipando all’obiettivo generale, oppure utilizzare termini offensivi o dispregiativi, talvolta vere e proprie molestie. Il livello dità è alto nei, specialmente in League of Legends. Ecco perchésta rilasciando aggiornamenti per contrastare questo: il più recente è stato pubblicato proprio oggi dal team di Player Dynamics. Nel post, lo sviluppatore ha voluto rendere ...