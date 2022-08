GF Vip, lutto terribile per un’ex concorrente: lacrime durante il matrimonio (Di martedì 30 agosto 2022) Un terribile lutto ha colpito una delle ultime concorrenti del GF Vip che l’ha scoperto durante i festeggiamenti Una grande perdita che ha segnato la vita di ognuno di noi ed inevitabilmente sarà così anche per l’ex concorrente del reality show che ha avuto la pessima notizia nel corso della celebrazione delle nozze cui era L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Unha colpito una delle ultime concorrenti del GF Vip che l’ha scopertoi festeggiamenti Una grande perdita che ha segnato la vita di ognuno di noi ed inevitabilmente sarà così anche per l’exdel reality show che ha avuto la pessima notizia nel corso della celebrazione delle nozze cui era L'articolo proviene da Inews24.it.

MoniRiya3 : GF Vip, lutto terribile per un ex concorrente: lacrime durante il matrimonio – - giuvannuzzo : Cosa spinge un utente social a condividere sui propri profili il cordoglio per un conoscente (non il VIP che sarebb… - ringoringhetto : Italia in lutto, il Vip è morto: ucciso da un fulmine improvviso -