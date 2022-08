GF Vip 7, famosa cantante confermata nel cast: di chi tratta (Di martedì 30 agosto 2022) Il cast del Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 che esordirà in prima serata lunedì 19 settembre 2022, si arricchisce di una nuova “vippona”: si tratta della cantante Wilma Goich, che ha fatto la storia della musica leggera italiana con il suo gruppo “I Vianella”. A confermare la sua partecipazione al GF Vip 7 è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Signorini va su tutte le furie: un vippone si sarebbe già ritirato GF Vip 7, Signorini va su tutte le furie: un vippone si sarebbe già ritirato Un concorrente avrebbe deciso di tirarsi indietro a poche settimane dall'inizio del reality GF Vip 7, svelati altri due concorrenti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 30 agosto 2022) Ildel Grande Fratello Vip 7, il reality show di Canale 5 che esordirà in prima serata lunedì 19 settembre 2022, si arricchisce di una nuova “vippona”: sidellaWilma Goich, che ha fatto la storia della musica leggera italiana con il suo gruppo “I Vianella”. A confermare la sua partecipazione al GF Vip 7 è stata lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Signorini va su tutte le furie: un vippone si sarebbe già ritirato GF Vip 7, Signorini va su tutte le furie: un vippone si sarebbe già ritirato Un concorrente avrebbe deciso di tirarsi indietro a poche settimane dall'inizio del reality GF Vip 7, svelati altri due concorrenti ...

