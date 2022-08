Elezioni, quattro chiacchiere al bar con chi è convinto che ‘la destra porterà ordine’ (Di martedì 30 agosto 2022) di Livio Frigoli* Lo incontro ieri in un bar del mio paese. Siamo amici di gioventù. Tanti anni fa sono stato il suo sindaco. Sa che mi interesso di politica e come tanti pensa, sbagliando, che sono del Pd. Lui invece vota a destra e se ne vanta. E’ convinto che solo la destra può portare “ordine e disciplina in questo Paese rovinato da governanti deboli che non fanno niente contro i veri problemi”. Io: E quali sarebbero ‘sti problemi? Lui: Le tasse alte, i prezzi alle stelle, la disoccupazione. E voi comunisti che pensate al reddito di cittadinanza e a mantenere gli extracomunitari. Dove lavoro io ci sono extracomunitari bravissimi che con le loro tasse alimentano i conti della nostra Inps. E molti di loro non hanno nemmeno intenzione di rimanere in Italia a godersi la pensione. Poi pensa che abbiamo anche due “redditi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) di Livio Frigoli* Lo incontro ieri in un bar del mio paese. Siamo amici di gioventù. Tanti anni fa sono stato il suo sindaco. Sa che mi interesso di politica e come tanti pensa, sbagliando, che sono del Pd. Lui invece vota ae se ne vanta. E’che solo lapuò portare “ordine e disciplina in questo Paese rovinato da governanti deboli che non fanno niente contro i veri problemi”. Io: E quali sarebbero ‘sti problemi? Lui: Le tasse alte, i prezzi alle stelle, la disoccupazione. E voi comunisti che pensate al reddito di cittadinanza e a mantenere gli extracomunitari. Dove lavoro io ci sono extracomunitari bravissimi che con le loro tasse alimentano i conti della nostra Inps. E molti di loro non hanno nemmeno intenzione di rimanere in Italia a godersi la pensione. Poi pensa che abbiamo anche due “redditi di ...

