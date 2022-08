Ecco chi mina le nostre democrazie. Cos’ha detto Gabrielli (Di martedì 30 agosto 2022) Una manina dei russi dietro la diffusione dei video della premier finlandese Sanna Marin? “Non ho assolutamente elementi per certificare che ciò sia”, ha dichiarato Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Draghi, con delega alla sicurezza della Repubblica, ospite di Marco Damilano nell’appuntamento con Il cavallo e la torre, in onda su Rai 3. Tuttavia, “non lo escluderei per la semplicissima ragione (…) che il KGB, il servizio segreto dell’era sovietica da cui il presidente Vladimir Putin peraltro viene, teorizzava che nell’attività di ingerenza una delle principali fase era la demoralizzazione”, cioè “il discredito delle istituzioni e di chi le rappresenta”, ha continuato. Può succedere in Italia? “Credo possa essere un rischio”, ha continuato citando il lavoro del Copasir in questi anni, ha risposto. “Viviamo il tempo del digitale, ... Leggi su formiche (Di martedì 30 agosto 2022) Una manina dei russi dietro la diffusione dei video della premier finlandese Sanna Marin? “Non ho assolutamente elementi per certificare che ciò sia”, ha dichiarato Franco, sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Draghi, con delega alla sicurezza della Repubblica, ospite di Marco Damilano nell’appuntamento con Il cavallo e la torre, in onda su Rai 3. Tuttavia, “non lo escluderei per la semplicissima ragione (…) che il KGB, il servizio segreto dell’era sovietica da cui il presidente Vladimir Putin peraltro viene, teorizzava che nell’attività di ingerenza una delle principali fase era la demoralizzazione”, cioè “il discredito delle istituzioni e di chi le rappresenta”, ha continuato. Può succedere in Italia? “Credo possa essere un rischio”, ha continuato citando il lavoro del Copasir in questi anni, ha risposto. “Viviamo il tempo del digitale, ...

