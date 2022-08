Darby Allin: “Io e Sting saremo ad All Out, a Dynamite verrà annunciato il match” (Di martedì 30 agosto 2022) Questa domenica andrà in scena il PPV AEW All Out che vista anche la card abbastanza ricca potrebbe promettere grandi cose e pensare che i match annunciati non finiscono qui. Infatti fra i match attualmente annunciati sembra che ne possano arrivare altri 2 con uno che con tutta probabilità sarà quello valido per l’AEW World Championship che dovrebbe essere la rivincita fra Jon Moxley e CM Punk. Darby Allin e Sting ci saranno Il secondo match che potrebbe essere annunciato nella prossima puntata di Dynamite per All Out vedrà come protagonisti Sting e Darby Allin, con quest’ultimo che ha confermato la loro presenza per il PPV e ha anche annunciato che il loro ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 30 agosto 2022) Questa domenica andrà in scena il PPV AEW All Out che vista anche la card abbastanza ricca potrebbe promettere grandi cose e pensare che iannunciati non finiscono qui. Infatti fra iattualmente annunciati sembra che ne possano arrivare altri 2 con uno che con tutta probabilità sarà quello valido per l’AEW World Championship che dovrebbe essere la rivincita fra Jon Moxley e CM Punk.ci saranno Il secondoche potrebbe esserenella prossima puntata diper All Out vedrà come protagonisti, con quest’ultimo che ha confermato la loro presenza per il PPV e ha ancheche il loro ...

