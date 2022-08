‘Che medico sarai?’, da Consulcesi quiz personalità per aiutare futuri dottori (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Un ‘quiz della personalità’ per aiutare i giovani desiderosi di indossare il camice bianco a capire (meglio) sé stessi e gli altri, per essere in grado di porsi nel modo più proficuo possibile nell’interazione, evitando di inserire nella comunicazione interpersonale elementi d’attrito. E’ l’iniziativa realizzata da Virginia Romano, ricercatrice in sociologia e formatrice sui temi della corretta comunicazione e dell’analisi transazionale, con Consulcesi. Dal 6 settembre partono infatti i test di ammissione per le facoltà di Medicina e Odontoiatria e delle altre Professioni sanitarie. “Nella relazione medico-paziente è fondamentale saper ‘leggere’ lo stato d’animo e le inclinazioni caratteriali predominanti di chi si ha di fronte per poter comunicare con questi in modo efficiente e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Un ‘della’ peri giovani desiderosi di indossare il camice bianco a capire (meglio) sé stessi e gli altri, per essere in grado di porsi nel modo più proficuo possibile nell’interazione, evitando di inserire nella comunicazione interpersonale elementi d’attrito. E’ l’iniziativa realizzata da Virginia Romano, ricercatrice in sociologia e formatrice sui temi della corretta comunicazione e dell’analisi transazionale, con. Dal 6 settembre partono infatti i test di ammissione per le facoltà di Medicina e Odontoiatria e delle altre Professioni sanitarie. “Nella relazione-paziente è fondamentale saper ‘leggere’ lo stato d’animo e le inclinazioni caratteriali predominanti di chi si ha di fronte per poter comunicare con questi in modo efficiente e ...

RobertoBurioni : 'L'azitromicina è necessaria perché SARS-CoV-2 è un batteriofago che si nutre di batteri.' Questa atrocità l'ha scr… - GuidoDeMartini : ?? COME SI POSSONO DIMENTICARE CERTE INTIMIDAZIONI? ?? Nel perugino il Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri ir… - RobertoBurioni : Dobbiamo convivere con il virus, dicono. Anche oggi 112 concittadini non ci sono riusciti. Capisco che ci sono al… - fulvioromano82 : @Fabrizioorange @AuroraLittleSun Quella frase, tradotta, vuol dire visto che siete ignoranti state fermi con le med… - MarcoLomba78 : RT @Orgoglioitalia3: Non ci dormo la notte a pensare che con un brufen mio padre si poteva salvare, Invece il medico di famiglia non rispon… -

'Che medico sarai', da Consulcesi quiz personalità per aiutare futuri dottori Sono infatti numerose le ricerche che mostrano come le risposte relazionali in ambito medico sono spesso percepite dai pazienti come inadeguate perché frettolose, incomprensibili, generiche o perché ... Monza, neonata abbandonata davanti a ospedale San Gerardo Poco dopo le 5 un'infermiera che stava andando al lavoro ha sentito i gemiti della piccola ... Il personale medico del Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale si è preso cura della piccola, risultata ... Affaritaliani.it Sono infatti numerose le ricerchemostrano come le risposte relazionali in ambitosono spesso percepite dai pazienti come inadeguate perché frettolose, incomprensibili, generiche o perché ...Poco dopo le 5 un'infermierastava andando al lavoro ha sentito i gemiti della piccola ... Il personaledel Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale si è preso cura della piccola, risultata ... 'Che medico sarai', da Consulcesi quiz personalità per aiutare futuri dottori