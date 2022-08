Campagna del Pd, anche il Governo Letta aveva scelto un condono fiscale nel 2013 (Di martedì 30 agosto 2022) Il 30 agosto il segretario del Partito democratico Enrico Letta ha pubblicato sui social una delle grafiche della Campagna elettorale del partito, caratterizzata dalla scritta “Scegli”. Il messaggio invita gli elettori a scegliere, da un lato, il Partito democratico e «meno tasse per chi lavora», dall’altro lato, «più condoni per gli evasori». Ma nel 2013 lo stesso Letta ha approvato un condono fiscale quando era presidente del Consiglio, a favore delle concessionarie di slot machine non in regola con il fisco. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 30 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. August 30, 2022 Facciamo un salto indietro nel tempo di dieci anni. Nel 2012 la ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Il 30 agosto il segretario del Partito democratico Enricoha pubblicato sui social una delle grafiche dellaelettorale del partito, caratterizzata dalla scritta “Scegli”. Il messaggio invita gli elettori a scegliere, da un lato, il Partito democratico e «meno tasse per chi lavora», dall’altro lato, «più condoni per gli evasori». Ma nello stessoha approvato unquando era presidente del Consiglio, a favore delle concessionarie di slot machine non in regola con il fisco. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 30 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. August 30, 2022 Facciamo un salto indietro nel tempo di dieci anni. Nel 2012 la ...

