"Area pedonale istituita regolarmente, il comando di polizia disponibile a fornire spiegazioni" (Di martedì 30 agosto 2022) "I cittadini che sono stati raggiunti da decine di contravvenzioni per avere infranto il divieto di ingresso con veicoli nell'Area pedonale possono recarsi al comando di polizia Municipale per chiedere un incontro con il Comandante Luigi Marulli". L'invito è dell'assessore del comune di Monreale con delega alla polizia Municipale, Paola Naimi. Dopo che decine e decine di automobilisti monrealesi in queste settimane sono stati raggiunti da una valanga di contravvenzioni relative alla stessa infrazione, per avere ripetutamente percorso con il proprio veicolo l'Area pedonale del centro storico, l'assessore ha espresso la piena disponibilità del comando di fornire qualsiasi spiegazione. Ma su un punto non ci sarebbe da discutere. "Le ...

