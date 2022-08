Vuelta a España 2022 | startlist cronometro Elche-Alicante | pettorali di partenza | orari | tv | streaming

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022: Edoardo Affini si ammala ed è costretto al ritiro Roglic e la Jumbo perdono un altro tassello… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 Juan Ayuso: “Affronto tutto giorno per giorno alla fine vedremo come sarà andata” - #Vuelta… -

TUTTOBICIWEB.it

Evenepoel potrebbe non essere l'unico rivale per Mas, che non esclude una risalita del campione in carica: ' Non possiamo dimenticare Rogli. Andrà bene nella cronometro e spero di essere al suo ...Perde dunque un altro tassello importante Primoz Roglic, già in difficoltà sulle prime salite e già costretto a rinunciare al fido scudiero Sepp Kuss. In Jumbo rimangono dunque in sei, dopo aver ... ASTANA. LOPEZ AL GIRO, LUTSENKO AL TOUR, DE LA CRUZ ALLA VUELTA. E NIBALI