Valsecchi di Sky: “Pass scippato in Belgio, poi dicono che a Napoli…” (Di lunedì 29 agosto 2022) Bufera su Davide Valsecchi che a Sky usa Napoli come termine di paragone per il Pass rubato in Belgio. L’ex pilota originario di Erba in provincia di Como, in diretta tv a Sky ha deciso di utilizzare Napoli per fare una similitudine con il Pass che gli è stato rubato in Belgio durante il Gran Premio. Gp F1 Belgio. L'inviato di @SkySport @davideValsecchi, ha perso il Pass. Pensa che glielo abbiano "scippato". -"Poi dicono di Napoli, ma anche qui in Belgio secondo me son furbetti". Anche lì, non solo a Napoli, quindi.Per gli idioti invece? Stanno anche dalle tue parti? pic.twitter.com/EoDwo6OoxC — Maurizio Zaccone (@maurizaccone) August 28, 2022 L’ex pilota infatti ha utilizzato queste parole: ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) Bufera su Davideche a Sky usa Napoli come termine di paragone per ilrubato in. L’ex pilota originario di Erba in provincia di Como, in diretta tv a Sky ha deciso di utilizzare Napoli per fare una similitudine con ilche gli è stato rubato indurante il Gran Premio. Gp F1. L'inviato di @SkySport @davide, ha perso il. Pensa che glielo abbiano "". -"Poidi Napoli, ma anche qui insecondo me son furbetti". Anche lì, non solo a Napoli, quindi.Per gli idioti invece? Stanno anche dalle tue parti? pic.twitter.com/EoDwo6OoxC — Maurizio Zaccone (@maurizaccone) August 28, 2022 L’ex pilota infatti ha utilizzato queste parole: ...

