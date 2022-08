LeoneRoby : Quanti cazzari con questo Paredes. Manco fosse Iniesta. Tifosetti del cazzo che come sentono un nome credono che st… - agelmi : RT @Gazzetta_it: Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup - matteodore : RT @Gazzetta_it: Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup - Gazzetta_it : Un fenomeno a Roma: c’è #McIlroy all’Open d’Italia #golf #rydercup -

La Gazzetta dello Sport

Il prossimo Open d'Italia di golf può contare sulla presenza di unche automaticamente ... Lo stesso Rory non ha nascosto la sua soddisfazione: " Non vedo l'ora di arrivare a, una città ...Al via anche ilromeno David Popovici, campione del mondo a Budapest 2022 ed europeo a2022 dei 100 e 200 stile libero. Le parole di Walter Bolognani: 'Stiamo smaltendo il fuso orario e ... Un fenomeno a Roma: all’Open d’Italia c’è McIlroy Meteo Roma - Prima parte di settimana con tanto sole, qualche pioggia pomeridiana e caldo in aumento, possibile flusso atlantico a seguire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...