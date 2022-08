Ultime Notizie – Brescia, cadavere carbonizzato in bagagliaio auto in fiamme (Di lunedì 29 agosto 2022) Il corpo completamente carbonizzato di una persona è stato trovato nel bagagliaio di un’automobile in fiamme. E’ successo a Cologne, in provincia di Brescia. Dopo l’allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, coordinati dalla procura, stanno compiendo le prime indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Il corpo completamentedi una persona è stato trovato neldi un’mobile in. E’ successo a Cologne, in provincia di. Dopo l’allarme lanciato nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che, coordinati dalla procura, stanno compiendo le prime indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

