Sky – Fabian vola a Parigi visite mediche pronte (Di lunedì 29 agosto 2022) Fabian Ruiz vola a Parigi, firmerà un nuovo contratto con il PSG, il giocatore del Napoli sosterrà domani le visite mediche. Fabrizio Romano dà le ultime notizie di calciomercato sul Napoli. Dopo una lunga trattativa Fabian Ruiz è pronto al trasferimento in Francia, il Napoli perde un ottimo giocatore che però sarebbe andato a parametro zero al termine di questa stagione. Le cifre di Fabian Ruiz al PSG sono le seguenti: 23 milioni di euro, con lo spagnolo che firmerà fino a giugno del 2027. Il club azzurro sta ancora trattando anche per Keylor Navas, anche se nelle ultime ore l'affare viene dato come bloccato. Questo non significa che sia saltato. Il tempo stringe ed il calciomercato chiude giovedì 1 settembre.

