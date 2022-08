Pogba sequestrato | chiesto un riscatto da 13 milioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 29 agosto 2022) Non è di certo un buon momento per Paul, il centrocampista classe 1993 tornato di recente in Italia alla corte della Juventus dopo la parentesi sfortunata in Inghilterra al Manchester United. Il francese non ha neanche fatto in tempo a rimettere piede a Torino e a debuttare per la seconda volta con la maglia della Vecchia Signora che è arrivato l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi, ma i problemi non finiscono di certo qui. Dopo aver visto la Juventus vincere all’esordio in campionato contro il Sassuolo e aver assistito ai pareggi contro Sampdoria e Roma, il talentuoso calciatore è finito nel mirino del fratello Mathias, che lo ha minacciato e accusato pubblicamente sui social. Una vera e propria faida familiare pronta a prendere il via in casa, con Paul che è stato avvertito dal fratello maggiore con un video al ...