Pescara in festa per il Festival dannunziano. Marsilio: "Evento di cui non si può fare a meno" (Di lunedì 29 agosto 2022) Nove giorni di eventi animeranno la quarta edizione del Festival dannunziano, in programma dal 3 al'11 settembre a Pescara. Arte, musica, letteratura, teatro, sport, dibattiti e incontri al centro di un ricco programma dedicato, quest'anno, al tema dell'Immaginifico. A Pescara in mattinata la presentazione della manifestazione, guidata, come sempre, da Giordano Bruno Guerri. All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio; l'assessore al Turismo, Daniele D'Amario; il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e il consigliere regionale, Guerino Testa. Alessandro Preziosi, Beatrice Venezi, Sergio Cammariere, Brunori Sas, Mario Biondi, Achille Lauro ed Enrico Vanzina ...

