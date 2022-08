Moggi: “Ronaldo al Napoli? Verrebbe in prepensionamento, io non lo prenderei” (Di lunedì 29 agosto 2022) Le indiscrezioni in merito ad un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli continuano a susseguirsi incessantemente, ma non tutti sarebbero d’accordo con l’eventuale buon esito dell’operazione. L’ex dirigente Luciano Moggi, nel corso di una breve intervista rilasciata all’Adnkronos, ha spiegato perché secondo lui prendere CR7 sarebbe un errore: “E’ stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni, Verrebbe a Napoli in prepensionamento, io non lo prenderei. Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo non prenderei mai un giocatore in calo come il Cr7 visto in ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Le indiscrezioni in merito ad un possibile arrivo di Cristianoalcontinuano a susseguirsi incessantemente, ma non tutti sarebbero d’accordo con l’eventuale buon esito dell’operazione. L’ex dirigente Luciano, nel corso di una breve intervista rilasciata all’Adnkronos, ha spiegato perché secondo lui prendere CR7 sarebbe un errore: “E’ stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni,in, io non lo. Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo nonmai un giocatore in calo come il Cr7 visto in ...

pleccese : Cristiano Ronaldo, Moggi: “CR7 al Napoli? Verrebbe in pensione” ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Cristiano Ronaldo, Moggi: “CR7 al Napoli? Verrebbe in pensione” ??Leggi di più su - vivereitalia : Cristiano Ronaldo, Moggi: 'CR7 al Napoli? Verrebbe in pensione' - sportface2016 : #Moggi: '#Ronaldo al #Napoli? Verrebbe in prepensionamento, io non lo prenderei' - italiaserait : Cristiano Ronaldo, Moggi: “CR7 al Napoli? Verrebbe in pensione” -