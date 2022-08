L’Équipe titola: Trasferimenti: Axel Disasi si sente “bene” all’AS Monaco (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 09:08:00 Arrivano conferme da L’Équipe: Axel Disasi si sente “bravo all’AS Monaco”. Il tip tap dopo il pareggio contro il PSG (1-1) di domenica, al termine della 4° giornata di L1, ha detto il 24enne difensore centrale monegasco, autore di un big match al Parc des Princes al microfono di Prime Video, rispondendo alle indiscrezioni che lo mandano al PSG al termine della finestra di mercato estiva. “Siamo in una finestra di mercato, quindi ci saranno sicuramente delle voci. Ma non mi dispiace. Stasera (domenica), ero completamente concentrato con Monaco. Vedremo cosa succede dopo, ma a Monaco sto comunque bene”.ha detto l’ex Rémois, sotto contratto con ASM fino al 2025. Interrogato su questo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 09:08:00 Arrivano conferme dasi“bravo”. Il tip tap dopo il pareggio contro il PSG (1-1) di domenica, al termine della 4° giornata di L1, ha detto il 24enne difensore centrale monegasco, autore di un big match al Parc des Princes al microfono di Prime Video, rispondendo alle indiscrezioni che lo mandano al PSG al termine della finestra di mercato estiva. “Siamo in una finestra di mercato, quindi ci saranno sicuramente delle voci. Ma non mi dispiace. Stasera (domenica), ero completamente concentrato con. Vedremo cosa succede dopo, ma asto comunque”.ha detto l’ex Rémois, sotto contratto con ASM fino al 2025. Interrogato su questo ...

