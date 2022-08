Il saluto di Michele Strianese a Gianluca Trombetti a Palazzo Sant’Agostino (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese stamattina, a Palazzo Sant’Agostino, ha incontrato il Comandate provinciale uscente dei Carabinieri di Salerno Gianluca Trombetti, che a settembre lascerà Salerno per un nuovo incarico al comando generale a Roma. “Ho voluto salutare il Comandate Trombetti – dichiara il Presidente Strianese – per ringraziarlo personalmente del lavoro svolto con grande dedizione e professionalità in questi anni qui a Salerno, per la cultura della legalità che ha saputo rafforzare, per esempio nei confronti dei giovani, e per la proficua collaborazione che ha connotato l’operato dei nostri Enti di appartenenza. Sono stati anni particolarmente difficili, segnati dalla pandemia per cui è stato necessario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Salernostamattina, aSant’Agostino, ha incontrato il Comandate provinciale uscente dei Carabinieri di Salerno, che a settembre lascerà Salerno per un nuovo incarico al comando generale a Roma. “Ho voluto salutare il Comandate– dichiara il Presidente– per ringraziarlo personalmente del lavoro svolto con grande dedizione e professionalità in questi anni qui a Salerno, per la cultura della legalità che ha saputo rafforzare, per esempio nei confronti dei giovani, e per la proficua collaborazione che ha connotato l’operato dei nostri Enti di appartenenza. Sono stati anni particolarmente difficili, segnati dalla pandemia per cui è stato necessario ...

