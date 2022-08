Federica Pellegrini in nero al matrimonio, c’era il terzo abito per danzare con Matteo Giunta (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche per Federica Pellegrini c’era il terzo abito per il suo matrimonio, un abito nero, non un abito da sposa ma un vestito perfetto per ballare il tango con Matteo Giunta, suo marito. E’ al ricevimento nuziale che Federica Pellegrini ha indossato l’abito nero e le scarpe da ballo di ordinanza e si è esibita per i suoi invitati. Dopo il secondo cambio d’abito da sposa, dopo il tradizionale taglio della torta, Federica Pellegrini ha sorpreso tutti, stretta a Matteo Giunta ha dato vita ad un momento unico. Dopo la cena gli sposi si sono scatenati, tutti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022) Anche perilper il suo, un, non unda sposa ma un vestito perfetto per ballare il tango con, suo marito. E’ al ricevimento nuziale cheha indossato l’e le scarpe da ballo di ordinanza e si è esibita per i suoi invitati. Dopo il secondo cambio d’da sposa, dopo il tradizionale taglio della torta,ha sorpreso tutti, stretta aha dato vita ad un momento unico. Dopo la cena gli sposi si sono scatenati, tutti ...

