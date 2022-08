F1 | GP Belgio 2022 | promossi e bocciati Verstappen impressiona | Alonso graffia | Hamilton toppa

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il Gran Premio deldi F1 si è risolto con il successo di Max, che ha sbaragliato la concorrenza. La gara ha però offerto tanti spunti interessanti e, anche in virtù della griglia di partenza completamente stravolta dalle penalità,vissuto su dinamiche inusuali. A power unit ormai spente possiamo tornare sul pomeriggio di ieri, allo scopo di analizzare chi esce promosso e chi bocciato dall’appuntamento di Spa-Francorchamps.Max (Red Bull) – Parte dalla settima fila e impiega meno di metà della distanza per portarsi in testa. Il tutto effettuando una decina di sorpassi senza il DRS e sovrastando ogni avversario. Corre da padrone, siamo a 9 vittorie in 14 gare e, classifica iridata alla mano, ha l’equivalente di quasi 4 GP di vantaggio quando ne mancano otto al termine della stagione. ...

