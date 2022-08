Energia | Giorgetti “Il governo può agire | rispondere subito”

(Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Essere in carica per gli affari correnti non significa non avere poteri. Credo di essere stato il primo a sollevare il problema dell’più di un anno fa. Oggi bisognasenza aspettare i due mesi che serviranno per avere un nuovo. Sarebbe un disastro economico e sociale”. Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in una intervista al Corriere della Sera. «Mi pare che Matteo Salvini – aggiunge – abbia visto giusto nel chiedere un armistizio in campagna elettorale. Tutti devono porsi il problema di come affrontare questo frangente”.“Abbiamo dichiarato una guerra commerciale alla Russia – afferma– con le sanzioni, usando meccanismi economici con un obiettivo politico sacrosanto: difendere la libertà. Intanto però, di fronte ...

