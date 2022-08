Elon Musk, la madre Maye rivela: “Quando vado a trovare mio figlio mi fa dormire in garage” (Di lunedì 29 agosto 2022) madre e figlio sono entrambi personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Elon Musk è di fatto l’uomo più ricco del mondo. La madre Maye invece viene ancora oggi chiamata a posare per i brand più importanti del pianeta. Sensuale, elegante e fiera di esser botox free oggi Maye, 74 anni, è senza freni e si sente libera di svelare alcuni retroscena famigliari intimi. Ed è proprio in occasione di un’intervista che la modella ha rilasciato al Times per l’edizione domenicale che sono iniziati ad emergere i primi dettagli. Per tutta la chiacchierata l’argomento preferito di Maye resta il figlio Musk (nonostante i vari apprezzamenti anche nei confronti dei figli Kimbal e Tosca). “Fin da piccolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)sono entrambi personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria.è di fatto l’uomo più ricco del mondo. Lainvece viene ancora oggi chiamata a posare per i brand più importanti del pianeta. Sensuale, elegante e fiera di esser botox free oggi, 74 anni, è senza freni e si sente libera di svelare alcuni retroscena famigliari intimi. Ed è proprio in occasione di un’intervista che la modella ha rilasciato al Times per l’edizione domenicale che sono iniziati ad emergere i primi dettagli. Per tutta la chiacchierata l’argomento preferito diresta il(nonostante i vari apprezzamenti anche nei confronti dei figli Kimbal e Tosca). “Fin da piccolo ...

