Costo luce e gas, Draghi cerca 20 miliardi (Di lunedì 29 agosto 2022) Le bollette dell'energia, fra gas e luce, saranno sempre più care nei prossimi mesi. Il Governo Draghi sta cercando di trovare risorse finanziarie per alleviare il caro vita. Servirebbero almeno una ventina di miliardi. Un compito piuttosto difficile. Non ci sarebbe ancora, infatti, un'idea precisa su come recuperare i soldi necessari dal bilancio dello Stato. E questo perché l'esecutivo ha già varato un piano da 14 miliardi di euro con il decreto Aiuti bis dello scorso luglio, solo per citare l'ultimo intervento in un anno e mezzo di attività. Di certo, sostiene l'Ansa, Draghi non ammetterà ora uno scostamento di bilancio per reperire fondi. Ovvero: lo Stato non si indebiterà ancora, dato che il debito pubblico italiano, a quota 2.800 miliardi, è fra i più pesanti del ...

