“Chi sono i nuovi tronisti”. UeD, l’indiscrezione clamorosa a poco dal via: il pubblico non vede l’ora di vederli (Di lunedì 29 agosto 2022) Sta per iniziare una nuova stagione di Uomini e Donne. Martedì 30 agosto e mercoledì 31 inizieranno le registrazioni del dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 19 settembre. E da parte del pubblico c’è grande curiosità per capire chi siederà sul trono prendendo il posto di Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi che hanno animato il trono classico nella seconda parte della scorsa stagione. Grande attesa anche per la nuova stagione del trono over che vedrà importanti ritorni, ma anche tante novità. Come sempre si alterneranno nuove dame e nuovi cavalieri che proveranno a cercare l’amore e non mancheranno i protagonisti storici del programma come Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame da tempo hanno stretto un forte legame d’amicizia e torneranno in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore. Dovrebbero tornare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Sta per iniziare una nuova stagione di Uomini e Donne. Martedì 30 agosto e mercoledì 31 inizieranno le registrazioni del dating show di Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 19 settembre. E da parte delc’è grande curiosità per capire chi siederà sul trono prendendo il posto di Luca Salatino, Matteo Ranieri e Veronica Rimondi che hanno animato il trono classico nella seconda parte della scorsa stagione. Grande attesa anche per la nuova stagione del trono over che vedrà importanti ritorni, ma anche tante novità. Come sempre si alterneranno nuove dame ecavalieri che proveranno a cercare l’amore e non mancheranno i protagonisti storici del programma come Gemma Galgani e Ida Platano. Le due dame da tempo hanno stretto un forte legame d’amicizia e torneranno in trasmissione con il desiderio di trovare l’amore. Dovrebbero tornare, ...

