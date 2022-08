Cadavere mutilato nel canale | arrestata la moglie L' ho ucciso e fatto a pezzi con l' accetta

RossanaGiannan2 : RT @Agenzia_Ansa: E' stata arrestata la moglie dell'albanese di 72 anni, ucciso e tagliato a pezzi, il cui cadavere mutilato era stato trov… - Agenzia_Ansa : E' stata arrestata la moglie dell'albanese di 72 anni, ucciso e tagliato a pezzi, il cui cadavere mutilato era stat… - fisco24_info : Arrestata la moglie dell'albanese tagliato a pezzi, avrebbe confessato: Il cadavere mutilato era stato trovato a lu… - porngab : @ariaxna333 ari sto già regolando il freezer per il tuo cadavere mutilato -

Open

Ad eccezione del cranio, i pezzi del, ritrovati tra il 28 e il 31 luglio scorsi nei pressi di Villanova del Ghebbo (Rovigo), erano stati chiusi in alcuni sacchi per l'immondizia. 29 agosto ...... ucciso il 29 luglio scorso, con 40 coltellate dalla moglie Monica Milite e dai figli Massimiliano di 18 anni ed il terzogenito di 15 anni, e poiper poi abbandonare ilin un dirupo,... Rovigo, cadavere di un uomo trovato a pezzi in un canale: confessa la moglie I tre indagati per la morte del 43enne Ciro Palmieri compariranno davanti ai Gip, del tribunale dei minori e di quello ordinario, domani mattina. Le due Procure che stanno indagando ...Stampa. Il cadavere di Ciro Palmieri nascosto in casa per un giorno. Ricostruite le fasi – come titola, in apertura della prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola – dell’orrore di Giffon ...