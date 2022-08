Amici 21, Cosmary ha così dimenticato Alex: si frequenta con un altro ex allievo (Di lunedì 29 agosto 2022) Cosmary Fasanelli dimentica Alex. La ballerina “pizzicata” con la sua nuova fiamma: è un altro allievo di Amici. Il triangolo infuoca i social Chi avrebbe mai detto che il gossip… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 29 agosto 2022)Fasanelli dimentica. La ballerina “pizzicata” con la sua nuova fiamma: è undi. Il triangolo infuoca i social Chi avrebbe mai detto che il gossip… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

ZonNapoli : SVELATO UN RETROSCENA SU COSMARY E NUNZIO 'Lui non voleva che...'>>> - IsaeChia : #Amici21, Nunzio Stancampiano e il flirt con Cosmary Fasanelli: “Lui non voleva che si sapesse”, l’indiscrezione S… - occhio_notizie : Amici 21: Nunzio e Cosmary sono fidanzati? La foto insieme mano nella mano? #amici21 #nunziostancampiano… - AngoloDV : Andreas Muller, contro gli ex ballerini: 'Ingrati e Irrespettosi' #andreasmuller #angolodellenotizie #amici22… - PSapiss : @scomposta_ ma che schifo... che schifo veramente... Cosmary più di Nunzio, lei si era lasciata da poco e ho letto… -