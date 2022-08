Zingonia | pezzi di muro cadono da un condominio | diverse auto danneggiate

(Di domenica 28 agosto 2022) Verdellino. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco sabato pomeriggio in via Carlo Porta a, dove sono caduti in strada alcunidida un. Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno e non si registrano feriti, main sosta hanno subito danni. A staccarsi sono stati alcunidi cemento dalla parte sottostante dei balconi, probabilmente a causa dell’usura del tempo. I pompieri hanno transennato l’area, hanno rimosso le parti pericolanti e hanno controllato tutti i balconi del palazzo, che si trova non lontano da piazza Affari, nel territorio di Verdellino. L’episodio è stato reso noto sui social dal sindaco di Verdellino, Silvano Zanoli: “Un plauso ai Vigili del Fuoco ...

