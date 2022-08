Sintesi e gol di Milan-Bologna (2-0), della 3 giornata di Serie A 2022-2023 (Di domenica 28 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 27/08/2022 alle 23:15 est La squadra rossonera non ha perdonato contro il Bologna (2-0) ed è in testa alla classifica Rafael Leao ha partecipato attivamente ai due gol della partita Il Milan si addormenta da capolista di Serie A. La squadra rossonera ha approfittato delle forature di Inter e Roma per conquistare la vetta della classifica grazie alla vittoria contro Bologna (2-0). Gli alunni di Titti Hanno messo insieme una prestazione superba a livello tattico, formando un blocco inespugnabile per i visitatori. Rafael Leaoestremamente partecipativo nel gioco offensivo, è stato ancora una volta ... Leggi su justcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 27/08/alle 23:15 est La squadra rossonera non ha perdonato contro il(2-0) ed è in testa alla classifica Rafael Leao ha partecipato attivamente ai due golpartita Ilsi addormenta da capolista diA. La squadra rossonera ha approfittato delle forature di Inter e Roma per conquistare la vettaclassifica grazie alla vittoria contro(2-0). Gli alunni di Titti Hanno messo insieme una prestazione superba a livello tattico, formando un blocco inespugnabile per i visitatori. Rafael Leaoestremamente partecipativo nel gioco offensivo, è stato ancora una volta ...

ros_angelros : @Il_Mago_KK Sintesi veramente cazzuta Annullato un gol sacrosanto Squadra comunque in costruzione La Roma sa difend… - BisciutsPino : @pisto_gol Perfetta sintesi della partita,mi ha stupito la Juve dopo la partita con la Samp. Allegri non piace per niente. - Words_andMelody : @LaVenadeDeRossi Tra l’altro un fallo che in Premier non fischierebbero mai … hanno corso tanto e pressato tanto, m… - lucabrav1 : @cervovski La mia prima esperienza col campionato inglese è stato in Inghilterra nel 1995. Guardavamo le partite e… - AleBaroAB : Stasera verso le h 22 su 3Sport sintesi di #JuveRoma col mio commento. Domani sempre verso le h 22 sintesi di Rosto… -