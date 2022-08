Sesso e problemi urinari: per lui nuove prospettive (Di domenica 28 agosto 2022) I disturbi urinari maschili (necessità di andare più spesso e con maggiore urgenza a fare pipì, ridotto flusso di urina, bruciore, incontinenza) riguardano il 50 per cento degli over 65 e sette ultraottantenni su dieci. Leggi anche › Caldo e anziani: afa e solitudine raddoppiano la mortalità in estate › Anziani, l’aiuto per fare da soli Anziani e benessere: gli italiani non vogliono invecchiare guarda le foto Disturbi ... Leggi su iodonna (Di domenica 28 agosto 2022) I disturbimaschili (necessità di andare più spesso e con maggiore urgenza a fare pipì, ridotto flusso di urina, bruciore, incontinenza) riguardano il 50 per cento degli over 65 e sette ultraottantenni su dieci. Leggi anche › Caldo e anziani: afa e solitudine raddoppiano la mortalità in estate › Anziani, l’aiuto per fare da soli Anziani e benessere: gli italiani non vogliono invecchiare guarda le foto Disturbi ...

carletto976 : Ma che problemi hanno quelli che vai da loro per fare sesso e poi dopo ti chiedono di portare via i preservativi us… - Frances94423949 : @LaSamy1234 @Luisa210265 E’ questo che grave che hanno figli loro vorrebbero per la figlia un Manuel io a mia figli… - ruttodibosco : @uniredpill @HarinezumiB Secondo me è un discorso moooooolto relativo. Ci sono variabili che non dipendono dal sess… - vberrmensch : ma poi senza andare troppo lontano in una relazione si deve parlare anche di sesso senza farsi problemi perché ne g… - KHarokku : @RaffaelePizzati @gdisacco1 @AlbertoLetizia2 lui ha scritto ' il salario dovrebbe essere calcolato in base al valor… -