Serie B: prima gioia per il Modena, cadono Palermo e Cagliari (Di domenica 28 agosto 2022) Tanti gol nel sabato di Serie B che si è archiviato nella serata di ieri con tre partite vibranti che hanno decretato, nettamente, la giornata negativa delle squadre del Sud Italia impegnate sui rispettivi campi. Ma cosa è successo in questo spezzone di terza giornata di B? Ci sono diverse storie da raccontare: dopo la lenta, ma inesorabile, risalita nel calcio che conta, il Modena festeggia la prima vittoria nel torneo cadetto inondando di reti la malcapitata Ternana. La SPAL si dimostra squadra imprevedibile imponendo una sconfitta di misura al Cagliari, una delle compagini maggiormente accreditate per la promozione in Serie A. La copertina della serata, però, si tinge di bianconero: in attese delle sfide che vedranno impegnate Frosinone e Cosenza, l'Ascoli emerge dalla battaglia del Barbera ...

