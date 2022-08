Saint - Maximin | una magia al 90' | Wolverhampton - Newcastle 1 - 1

_thegod_father : @Jorginhismo il mio sogno sarebbe saint maximin ma nemmeno ci conosce - gaemocc : L’ha fatto brutto Saint-Maximin - SwissDevil97 : Appena visto il goal di Saint-Maximin contro i Wolves. Tantissima roba, mi ricorda un goal di Rooney al volo simile… - bando10_ : @massiv97 @wazzaCN @stopthatfooty Wolves - Newcastle, gol di Saint Maximin. Se solo il Milan c'entrasse qualcosa in questa situazione... - Zoroback_023 : Che gol ha fatto Saint-Maximin mamma mia stupendo -

Una magia dial 90' salva il Newcastle e toglie al Wolverhampton la gioia della prima vittoria stagionale. Il gol è una ...In attesa del Tottenham di Antonio Conte, impegnato alle 17.30 italiane a Nottingham contro il Forest, prima vittoria stagionale per il West Ham degli italiani, che passa in casa dell'Aston Villa con ...Una magia di Saint-Maximin al 90’ salva il Newcastle e toglie al Wolverhampton la gioia della prima vittoria stagionale. Il gol è una meraviglia, ...Mancano pochi minuti al Molineux per il fischio d'inizio di Wolverhampton-Newcastle: è sfida tra talenti Saint-Maximin e Gonçalo Guedes ...