Ruberti | nel rapporto della Asl tutte le proroghe a De Angelis | «Ecco le concessioni al fratello del numero 1 del Pd ciociaro»

fattoquotidiano : I consiglieri assicurati dal fratello del “ras” - AMorelliMilano : Quando nel video #Ruberti, prima di iniziare a minacciare di morte, sostiene che 'lo volevano comprare', a cosa fa… - MatteoRichetti : Il video di #Ruberti al netto del tema dimissioni o meno, è la sintesi di un modo, un atteggiamento, un’idea di ges… - Daviderel4 : RT @francotaratufo2: E io pago! Caso #Ruberti : le dieci polizze del #Pd Lazio nel mirino dei pm - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: I consiglieri assicurati dal fratello del “ras” -

Indagando sui motivi delle frasi pronunciate da- 'a me te compri me te compri a me', i ...stipulate da Valdimiro De Angelis presso l'azienda sanitaria di Frosinone sono cominciate2014 e ...Resta sempre da capire perché alloragridi,cuore della notte, che se De Angelis e Lampazzi non si inginocchiano e gli chiedono scusa rivela a tutti quello che gli hanno chiesto a tavola .Parole pesanti, avallate già dai tribunali, quelle che l’ex direttore generale della Asl di Frosinone, Isabella ...Per una questione di opportunità politica principalmente, ma anche di corretta gestione di un ente con un ruolo fondamentale in questo momento ...