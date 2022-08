Raspadori: «È un ambiente stimolante, voglio lavorare bene per inseriti nel migliore dei modi» (Di domenica 28 agosto 2022) Giacomo Raspadori, che ha esordito questa sera con la maglia del Napoli, ha risposto ad alcune domande al termine della partita contro la Fiorentina «Sicuramente è stata una situazione in cui potevo far meglio quella del tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo concentrarci su cosa fare per stare fisicamente al meglio» Il ruolo di sottopunta è il tuo preferito? «Sicuramente stare nella zona centrale del campo è dove mi sento più a mio agio. Sono a disposizione del mister, felice di essere qua e pronto a mettere i miei compagni nelle condizioni di esprimersi al meglio» Com’è questo nuovo mondo? «È un bel cambiamento. Allenarsi con calciatori di livello così alto, in un ambiente di livello così alto, è molto stimolante e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Giacomo, che ha esordito questa sera con la maglia del Napoli, ha risposto ad alcune domande al termine della partita contro la Fiorentina «Sicuramente è stata una situazione in cui potevo far meglio quella del tiro parato da Gollini. Volevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalle cose positive e subito, visto che si gioca ogni tre giorni. Dobbiamo concentrarci su cosa fare per stare fisicamente al meglio» Il ruolo di sottopunta è il tuo preferito? «Sicuramente stare nella zona centrale del campo è dove mi sento più a mio agio. Sono a disposizione del mister, felice di essere qua e pronto a mettere i miei compagni nelle condizioni di esprimersi al meglio» Com’è questo nuovo mondo? «È un bel cambiamento. Allenarsi con calciatori di livello così alto, in undi livello così alto, è moltoe ...

SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - SerieA : #Raspadori è un nuovo calciatore del @sscnapoli! ???? #SerieATIM?? - sscnapoli : ?? #Raspadori “Mi trovo a mio agio tra le linee e nelle zone centrali. Sono un giocatore abbastanza duttile e sono p… - ilmionapoli : Raspadori: “Potevo far meglio. Per me Napoli è un bel cambiamento” - enzo_vollaro : Analizzando in modo equilibrato il #Napoli. #Meret, insicuro, e rende insicuro i suoi compagni #Kim, personalità, s… -

Napoli, Spalletti attacca i tifosi viola e si sbilancia su Ronaldo Ha subito un po' di fisicità e un po' di fatica in alcuni momenti. Raspadori oggi è entrato bene, ha creato questo movimento che permetteva di trovarlo libero sulla trequarti. È stato sfortunato in ... Napoli, Spalletti e il futuro di Osimhen: 'Se un club offre 100 milioni...' ... si è intestardito nel portare palla, probabilmente ha subito un po' di fisicità e la fatica in alcuni momenti, però la palla che ha dato a Lozano... Non si può sbagliare! Raspadori oggi è entrato