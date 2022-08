Per Giorgia Soleri (e Damiano) la gravidanza può aspettare: “Non voglio figli per ora” (Di domenica 28 agosto 2022) Giorgia Soleri non ha, per il momento, intenzione di diventare madre e allargare la famiglia con Damiano dei Maneskin, suo compagno da oltre 4 anni. Lo ha chiarito lei stessa nelle sue storie Instagram rispondendo ad una domanda diretta, che uno dei suoi follower le ha posto, in una sorta di rubrica dal titolo “teniamoci compagnia”, dove dispensa consigli riguardanti soprattutto l’endometriosi, malattia a causa della quale si è sottoposta lo scorso anno ad un intervento. “Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?” le è stato chiesto: “Al momento niente, perché non desidero una gravidanza” ha risposta l’influencer. Niente figli quindi per ora… solo gatti, l’ultimo dei quali adottato pochi giorni fa all’Oasi Felina di Pianoro , che Giorgia e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 agosto 2022)non ha, per il momento, intenzione di diventare madre e allargare la famiglia condei Maneskin, suo compagno da oltre 4 anni. Lo ha chiarito lei stessa nelle sue storie Instagram rispondendo ad una domanda diretta, che uno dei suoi follower le ha posto, in una sorta di rubrica dal titolo “teniamoci compagnia”, dove dispensa consigli riguardanti soprattutto l’endometriosi, malattia a causa della quale si è sottoposta lo scorso anno ad un intervento. “Cosa ti hanno consigliato per una futura?” le è stato chiesto: “Al momento niente, perché non desidero una” ha risposta l’influencer. Nientequindi per ora… solo gatti, l’ultimo dei quali adottato pochi giorni fa all’Oasi Felina di Pianoro , chee ...

