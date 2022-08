Niente restrizioni anti-Covid e il caso dad: tutto pronto per il rientro in classe (Di domenica 28 agosto 2022) Niente più didattica a distanza per gli studenti positivi al Covid. È questo uno dei punti chiave del vademecum distribuito alle scuole dal ministero dell'Istruzione in cui sintetizza le principali indicazioni e le regole per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Regole nuove varate in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Tra le novità, inoltre, la cessazione dell'obbligo di indossare le mascherine in classe. Solo per il personale e per gli alunni «a rischio» è comunque raccomandata la mascherina Ffp2, non esplicitamente richiesta agli altri. Tra le indicazioni ministeriali c'è anche quella che prevede che gli alunni possano partecipare alle lezioni anche se hanno il raffreddore, purché non la febbre. Il raffreddore, spiega il ministero, nei bambini «è condizione frequente e non può essere sempre motivo di ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022)più didattica a distanza per gli studenti positivi al. È questo uno dei punti chiave del vademecum distribuito alle scuole dal ministero dell'Istruzione in cui sintetizza le principali indicazioni e le regole per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Regole nuove varate in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Tra le novità, inoltre, la cessazione dell'obbligo di indossare le mascherine in. Solo per il personale e per gli alunni «a rischio» è comunque raccomandata la mascherina Ffp2, non esplicitamente richiesta agli altri. Tra le indicazioni ministeriali c'è anche quella che prevede che gli alunni possano partecipare alle lezioni anche se hanno il raffreddore, purché non la febbre. Il raffreddore, spiega il ministero, nei bambini «è condizione frequente e non può essere sempre motivo di ...

