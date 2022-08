Migranti | Tunisia sventa 51 partenze in una notte | 723 fermi

fisco24_info : Migranti: record di sbarchi a Lampedusa, hotspot stracolmo: La Tunisia blocca decine di partenze verso l'Italia. Nu… - SARwatchMED : RT @pcaiffa: #Migranti: giornate di #sbarchi anche a #Pantelleria, che dista dalla #Tunisia circa 60 miglia. Ieri ne sono arrivati in tutto… - tamhimo : RT @pcaiffa: #Migranti: giornate di #sbarchi anche a #Pantelleria, che dista dalla #Tunisia circa 60 miglia. Ieri ne sono arrivati in tutto… - valeriariccioni : Record di sbarchi. Oltre mille i naufraghi arrivati da #Libia #Tunisia #Iran e #Iraq - Ne parlo al #Gr1 delle 8.00… - VeroMagazineIT : Migranti, a Lampedusa 11 sbarchi in un’ora #immigrati #Italia #stranieri #Tunisia #Lampedusa -

Agenzia ANSA

La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, in varie regioni del Paese, 51 operazioni di emigrazione illegale, soccorrendo in mare 723, dei quali 346 di varie nazionalità africane, il resto tunisini. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi sulla propria pagina Facebook. Per tutti i fermati è scattata ...Quanto alle nazionalità dei, sempre secondo i dati aggiornati ad agosto 2022, al primo posto c'è la(10.254), seguita dall'Egitto (9.958) e dal Bangladesh (8.727)., numeri ... Migranti: Tunisia ne ferma oltre 100 in una notte La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, in varie regioni del Paese, 51 operazioni di emigrazione illegale, soccorrendo in mare 723 migranti, dei quali 346 di va ...Sono 1.589 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa, che potrebbe ospitare al massimo 350 persone. Fino a giovedì, quando gli approdi erano fermi per il mare mosso e il forte vento, nella struttu ...