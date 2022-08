L'Inter e il problema della finta abbondanza. Oggi confronto Inzaghi-squadra (Di domenica 28 agosto 2022) Non siamo tutti uguali. Che grande banalità, figuriamoci se accostata al mondo del calcio dove in campo si scende sempre in 11 e ci sono... Leggi su calciomercato (Di domenica 28 agosto 2022) Non siamo tutti uguali. Che grande banalità, figuriamoci se accostata al mondo del calcio dove in campo si scende sempre in 11 e ci sono...

cmdotcom : L'#Inter e il problema della finta abbondanza. Oggi confronto #Inzaghi-squadra [@TramacEma] - sportli26181512 : L'Inter e il problema della finta abbondanza. Oggi confronto Inzaghi-squadra: Non siamo tutti uguali. Che grande ba… - Dulafive : RT @ConteAlmaviva: Come l'anno scorso (es. Inter o Villareal), quando la squadra fa un bel 1°tempo intenso, con voglia organizzazione e gio… - 22jctraveler : @raffaeleingros3 @ZoltanCrisan @MarcoSha1O @JolietJakeB A dozzine sicuramente, non lo nascondo di certo! Il problem… - RonnieC49938505 : @fcin1908it Valutazioni fatte solo su' sconfitte quando l'Inter l'anno scorso è una delle squadre che ha ribaltato… -