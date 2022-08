Inter, affaticamento per Lukaku: domani esami. Derby a forte rischio (Di domenica 28 agosto 2022) Infortunio per Romelu Lukaku Piove sul bagnato in casa Inter dopo la sconfitta in campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare il match contro la Cremonese e lo mette in forte dubbio per il Derby di sabato. Per la Gazzetta dello Sport il numero 90 nerazzurro tra lunedì e martedì dai sottoporrà a visite mediche per verificare meglio l’entità del suo infortunio e dare una prima stima sui tempi di recupero. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Infortunio per RomeluPiove sul bagnato in casadopo la sconfitta in campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romeluha accusato unmuscolare alla coscia sinistra che lo costringerà a saltare il match contro la Cremonese e lo mette indubbio per ildi sabato. Per la Gazzetta dello Sport il numero 90 nerazzurro tra lunedì e martedì dai sottoporrà a visite mediche per verificare meglio l’entità del suo infortunio e dare una prima stima sui tempi di recupero. L'articolo proviene damagazine.

morristhetop : RT @spondainter: ??Arrivano brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, infatti, nell’allenamento di oggi… - spondainter : ??Arrivano brutte notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, infatti, nell’allenamento d… - EmmeFerra : Dopo la prova opaca contro la #Lazio, tegola per l'#Inter. Si ferma #Lukaku. Un affaticamento lo terrà fuori contro… - fcin1908it : Sky – Brutte notizie per l’Inter: infortunio per Lukaku. Salta la Cremonese, derby a rischio - PC72JJ : @glmdj Il bbilan ne ha avuti 6 in un mese e mezzo quindi?de Sciglio e tek sono disponibili, bonucci non è al top e… -