Infortunio muscolare per Lukaku | derby a rischio

sportface2016 : #Allegri: 'Un infortunio muscolare qui e viene giù tutto. #Rabiot domani gioca. #Gatti o #Rugani? Tirerò la monetin… - DiMarzio : #SerieA #Juventus | Affaticamento muscolare per Leonardo #Bonucci - sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri non ci sta: 'Quando succede un infortunio muscolare alla Juventus sembra che venga giù tutto' #SampdoriaJuventus - internewsit : Pessime notizie da Appiano Gentile: #Lukaku ha accusato un infortunio muscolare in allenamento. Niente… - Filoribs : @MarcoYera Dai su Marco, passi la Lazio, ma l’urna del sorteggio e l’infortunio di uno che ha uno storico muscolare… -

Sky Sport

Questa mattina durante l'allenamento in vista della gara di martedì con la Cremonese, Romelu Lukaku si è fermato per un. Niente derby Le prime voci parlano di risentimento, ma ...Problemanell'allenamento di domenica per l'attaccante belga, che si è fermato per un risentimento alla coscia sinistra. Lukaku salterà sicuramente l'infrasettimanale contro la Cremonese e molto ... Inter, infortunio muscolare per Lukaku: out nell'infrasettimanale, derby a rischio Infortunio Lukaku: i tempi di recupero Lukaku ha riportato un risentimento muscolare della coscia sinistra, secondo Sky Sport. L’attaccante salterà sicuramente la partita contro la Cremonese di ...L'Inter rischia di perdere Romelu Lukaku in vista delle prossime partite. L'attaccante belga si è fermato nell'allenamento di oggi e rischia di non esserci nemmeno per il derby contro il Milan in ...