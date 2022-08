Incidente in scooter col figlio di 4 anni, il bimbo cerebralmente morto (Di domenica 28 agosto 2022) Il bambino di 4 anni rimasto coinvolto in un Incidente mentre era in scooter col padre è cerebralmente morto. Il fatto è successo due giorni fa nei pressi della stazione centrale di Napoli: “il piccolo, sbalzato dal veicolo e scaraventato violentemente a terra, era arrivato in ospedale in condizioni disperate – si legge su Fampage.it -. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta, l’ipotesi di reato è di omicidio stradale; al vaglio la posizione del padre e quella del conducente dell’automobile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Il bambino di 4rimasto coinvolto in unmentre era incol padre è. Il fatto è successo due giorni fa nei pressi della stazione centrale di Napoli: “il piccolo, sbalzato dal veicolo e scaraventato violentemente a terra, era arrivato in ospedale in condizioni disperate – si legge su Fampage.it -. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta, l’ipotesi di reato è di omicidio stradale; al vaglio la posizione del padre e quella del conducente dell’automobile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

