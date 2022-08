In viaggio per il Friuli Venezia Giulia con l’ETR 252 Arlecchino (Di domenica 28 agosto 2022) Grande riscontro di pubblico, con corse da Trieste tutte esaurite da settimane, per l’iniziativa “”, il treno storico simbolo del boom economico degli anni Sessanta che, restaurato e ammodernato, è diventato veicolo per promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. Il treno è partito stamani alle 8.30 dalla stazione centrale di Trieste, con a bordo l’assessore regionale ai Trasporti, e un tragitto da Udine fino alla stazione di Gemona, dove poi i passeggeri hanno raggiunto San Daniele con un bus navetta incluso nel prezzo del biglietto. Per facilitare il raggiungimento della manifestazione “Aria di Fvg” utilizzando il trasporto pubblico locale, nonché per rendere più sostenibile la mobilità da e verso San Daniele del Friuli, la Regione ha inoltre intensificato le corse del trasporto pubblico locale. Complessivamente sono stati circa ... Leggi su udine20 (Di domenica 28 agosto 2022) Grande riscontro di pubblico, con corse da Trieste tutte esaurite da settimane, per l’iniziativa “”, il treno storico simbolo del boom economico degli anni Sessanta che, restaurato e ammodernato, è diventato veicolo per promuovere e valorizzare il trasporto ferroviario anche in ambito turistico. Il treno è partito stamani alle 8.30 dalla stazione centrale di Trieste, con a bordo l’assessore regionale ai Trasporti, e un tragitto da Udine fino alla stazione di Gemona, dove poi i passeggeri hanno raggiunto San Daniele con un bus navetta incluso nel prezzo del biglietto. Per facilitare il raggiungimento della manifestazione “Aria di Fvg” utilizzando il trasporto pubblico locale, nonché per rendere più sostenibile la mobilità da e verso San Daniele del, la Regione ha inoltre intensificato le corse del trasporto pubblico locale. Complessivamente sono stati circa ...

