Il mancino di Koopmeiners: l'Atalanta passa anche a Verona (Di domenica 28 agosto 2022) Le due facce dell'Atalanta: arruffona e imprecisa nel primo tempo, bella e pimpante nel secondo. Al Bentegodi arrivano altri tre punti di superiorità tecnica: basta uno 0-1 per tornare da Verona con la vittoria. Serviva la verve di Ederson e la qualità di Muriel per cambiar le carte in tavola contro un Hellas con le idee chiare, ma carente nei metri finali. anche la Dea, in realtà, esce coi rimpianti: il secondo gol era alla portata. Ma sono solo relativi. Il brasiliano è la nota positiva, così come Koopmeiners. Il suo timbro sul match, com l'anno scorso. Ma anche gli altri subentrati mandano messaggi importanti. Male Lookman e Soppy, all'esordio dal primo minuto. Serve tempo. Si rivede Boga, brillante e utile alla causa. Si conferma Toloi. Manca ancora il gol di Duvan, ma fisicamente i messaggi sono ...

