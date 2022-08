F1, Mick Schumacher: “Oggi non avevamo la giusta velocità, a Zandvoort torneremo a lottare per i punti” (Di domenica 28 agosto 2022) Non la domenica che sognava Mick Schumacher. Il portacolori del team Haas, infatti, non va oltre la 17a posizione del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, confermando come il periodo per la scuderia statunitense non sia scintillante. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota tedesco non è mai stato della partita e non è andato oltre una deludente 17a posizione, con un distacco di un giro da Max Verstappen, che Oggi ha davvero impressionato al volante di una Red Bull letteralmente stellare. Il suo commento rilasciato al sito ufficiale del team Haas: “E’ stato frustrante non avere a disposizione una velocità di punta, in ogni punto della pista, comparabile a quella delle vetture attorno a noi. Ad ogni modo è stato bellissimo guidare ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Non la domenica che sognava. Il portacolori del team Haas, infatti, non va oltre la 17a posizione del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, confermando come il periodo per la scuderia statunitense non sia scintillante. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il pilota tedesco non è mai stato della partita e non è andato oltre una deludente 17a posizione, con un distacco di un giro da Max Verstappen, cheha davvero impressionato al volante di una Red Bull letteralmente stellare. Il suo commento rilasciato al sito ufficiale del team Haas: “E’ stato frustrante non avere a disposizione unadi punta, in ogni punto della pista, comparabile a quella delle vetture attorno a noi. Ad ogni modo è stato bellissimo guidare ...

