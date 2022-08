Elezioni | sondaggio di Affaritaliani it | Cdx avanti di quasi 16 punti Giovernatori e sindaci | i più amati

(Di domenica 28 agosto 2022) Sono16 idi distacco che dividono il centrodestra dal centrosinistra: è questo l’esito delrealizzato da Affariitaliani.it per la rassegna «La Piazza» in corso a Ceglie Messapica, dove, questa sera, sul palco de «La Piazza», saranno resi pubblici i risultati di undi Lab 20.01 realizzato per “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di.it che si chiude oggi (domenica 28 agosto) a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. La coalizione azzurra si attesterebbe su un 48%, mentre quella guidata da Enrico Letta si ferma appena al 32,1%. Quest’ultimonon fa che confermare quanto emerso dall’indagine statistica effettuata, sempre da Lab21 per conto di.it, sul gradimento da parte degli italiani di ...

Giorgiolaporta : Alle #ElezioniPolitiche22 chi voterai? Come da tradizione lanciamo dalla nostra piattaforma il #sondaggio elettora… - faleriad5 : RT @faleriad5: Sondaggio Elezioni ! Chi voterai fra un mese? - ELBandito72 : Ripropongo il #sondaggio alle prossime #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 #elezioni #elezionianticipate chi voter… - TecnicaScuola : Elezioni 2022, i partiti vogliono elevare gli stipendi dei docenti ai parametri Ue: per il 92% degli insegnanti è s… - Telebari : Elezioni 2022, Decaro sindaco più amato d'Italia. Emiliano sesto tra i governatori: il sondaggio di Affari Italiani… -

A poco pi di un anno dallefederali, sono i costi della salute, le pensioni di vecchiaia e i cambiamenti climatici le principali preoccupazioni degli svizzeri e svizzere, secondo undi Tamedia e 20 Minuten. ...Chi sale e chi scende in previsione del voto del 25 settembre. Dai numeri dell'ultimodi Termometro politico, effettuato tra il 23 e il 25 agosto, Fratelli d'Italia resta in ...le: le ...Il 25 settembre 2022 sarà una data importante per il nostro Paese perché noi italiani decideremo le sorti del nostro governo. Se in tv, proprio per questo motivo, non si contano i talk-show che ospita ...Sono quasi 16 i punti di distacco che dividono il centrodestra dal centrosinistra: è questo l’esito del sondaggio realizzato da Affariitaliani.it per la rassegna «La Piazza» in corso a Ceglie Messapic ...