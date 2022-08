Clean sheets, imbattibilità e super Leao: i numeri del Milan verso il derby (Di domenica 28 agosto 2022) Il Milan liquida il Bologna e sorpassa in classifica Inter e Juventus mettendo già pressione sui cugini a una settimana dal derby valevole per la quinta giornata di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) Illiquida il Bologna e sorpassa in classifica Inter e Juventus mettendo già pressione sui cugini a una settimana dalvalevole per la quinta giornata di ...

sportli26181512 : Clean sheets, imbattibilità e super Leao: i numeri del Milan verso il derby: Il primo gol stagionale del portoghese… - SampNews24 : #SalernitanaSampdoria, obiettivo porta inviolata: un tabù dal 2019 - gaetano_fortini : @glmdj Come no, due clean sheets consecutivi, se continuiamo così la salvezza è sicura. - 1897j : @ilSiri70 ci vuole culo, specie all'inizio... clean sheets strappati con le unghie e con i denti; vittorie, punti..… - rescig1 : @armagio Giova aspetto i dati dei clean sheets della #Juventus in tal caso -