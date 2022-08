Celestino V, il testimone coraggioso. La riflessione di Cristiano (Di domenica 28 agosto 2022) Per settimane ci si è chiesti perché Francesco avesse deciso di convocare un concistoro a fine agosto, nominare 16 cardinali elettori e poi interromperlo per andare a presiedere, primo vescovo di Roma nella storia della Chiesa a farlo, la festa della Perdonanza a L’Aquila. Ora abbiamo la risposta. Infatti stamane, verso le undici, Francisco ha ristabilito una verità storica: “Celestino V è stato un testimone coraggioso del Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamente testimone di quel nome di Dio che è Misericordia. Questa è il cuore stesso del Vangelo, perché la misericordia è saperci amati nella nostra miseria. Vanno insieme”. Se il successore di Celestino V, Bonifacio VIII, è universalmente ... Leggi su formiche (Di domenica 28 agosto 2022) Per settimane ci si è chiesti perché Francesco avesse deciso di convocare un concistoro a fine agosto, nominare 16 cardinali elettori e poi interromperlo per andare a presiedere, primo vescovo di Roma nella storia della Chiesa a farlo, la festa della Perdonanza a L’Aquila. Ora abbiamo la risposta. Infatti stamane, verso le undici, Francisco ha ristabilito una verità storica: “V è stato undel Vangelo, perché nessuna logica di potere lo ha potuto imprigionare e gestire. In lui noi ammiriamo una Chiesa libera dalle logiche mondane e pienamentedi quel nome di Dio che è Misericordia. Questa è il cuore stesso del Vangelo, perché la misericordia è saperci amati nella nostra miseria. Vanno insieme”. Se il successore diV, Bonifacio VIII, è universalmente ...

