Canoa | Coppa del Mondo | il C1 di Borghi si ferma in quarta posizione Ultimo atto su la Seu

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Terminata laprova didelsvoltasi sulle acque di Pau, in Francia. Quest’oggi giornata dedicata al C1 maschile, al C1 femminile e alle gare di extreme slalom. L’unica italiana ad aver raggiunto la finale del C1 piazzandosi ai piedi del podio è stata Elena(Carabinieri): due errori commessi dall’azzurra (tocco in porta 12 ed in porta 23) che tolgono all’azzurra la gioia della medaglia e la relega alla. A vincere Gabriela Satkova (113.54,), seguita dalla slovacca Zuzana Pankova (117.94) e dall’australiana Jessica Fox (118.43). Siin semifinale Marta Bertoncelli (Carabinieri), classificatasi quindicesima con il tempo di 122.32. Al maschile, a sfiorare la finale Raffaello Ivaldi (Marina Militare), arrivo in ...