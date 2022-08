A Medjugorie per una promessa. Poi la tragedia: cosa è successo a un 82enne (Di domenica 28 agosto 2022) Un uomo è riuscito a mantenere la promessa fatta alla moglie sul letto di morte e subito dopo è stato stroncato da un infarto. Le aveva promesso che sarebbe andato in pellegrinaggio a Medjugorie a pregare la Vergine Maria Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 agosto 2022) Un uomo è riuscito a mantenere lafatta alla moglie sul letto di morte e subito dopo è stato stroncato da un infarto. Le aveva promesso che sarebbe andato in pellegrinaggio aa pregare la Vergine Maria

stefanodt1 : RT @sabinods: @CionciAndrea un ottimo compagno di viaggio qui a Medjugorie… grazie Andrea per il tuo lavoro, preciso attento ed esaustivo.… - mauriziocori1 : RT @vallizam: @ivanulas @buiobuione Io vado a Medjugorie e mi unisco a Paolo Brosio in preghiera per i coniugi Buioni. :( - ninacs81 : RT @seguimi2022: PRIMA IL PULMANN ORA UNA MORTE IMPROVVISA.. NON STA PORTANDO BENE ULTIMAMENTE QUESTA META... COSA VOGLIONO DIRCI????? (https… - seguimi2022 : PRIMA IL PULMANN ORA UNA MORTE IMPROVVISA.. NON STA PORTANDO BENE ULTIMAMENTE QUESTA META... COSA VOGLIONO DIRCI?????… - sabinods : @CionciAndrea un ottimo compagno di viaggio qui a Medjugorie… grazie Andrea per il tuo lavoro, preciso attento ed e… -